Julia Roberts la dedica più dolce per il compleanno del marito | Il mio uomo preferito

Julia Roberts ha festeggiato il compleanno del marito, Danny Moder, con una dedica speciale sui social. La star americana ha scritto che lui è il suo uomo preferito, lasciando intendere quanto tenga alla loro relazione. Non sono solite queste dichiarazioni pubbliche tra i due, che di solito mantengono un profilo molto riservato. La coppia, insieme da anni, resta una delle più solide di Hollywood.

Quasi ci si dimentica che Julia Roberts è una donna sposata, perché quello della diva dal sorriso inconfondibile e Danny Moder – anche lui professionista del cinema – è tra i matrimoni più riservati di Hollywood, nonché uno dei più longevi. Assieme da oltre vent’anni, eppure Julia e Danny non rinunciano a un pizzico di romanticismo. Sono dolcissimi gli auguri che Roberts ha dedicato al marito nel giorno del suo 57esimo compleanno. La dolce dedica di Julia Roberts. L’ultimo post che appare sul Instagram di Julia Roberts è molto diverso da quelli che lo precedono. Nessuna foto dal red carpet, nessun momento dal set: quello che l’attrice ha scelto di mostrare è uno scatto quasi rubato che, sfocato e spontaneo, la mostra in un momento di grande intimità. 🔗 Leggi su Dilei.it

Julia Roberts ha condiviso un ricordo riguardante uno dei suoi film più celebri, descrivendo la trama come la più insensata che abbia mai letto.

