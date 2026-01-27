Just The Woman I Am 2026 Torino si tinge di rosa e corre per la ricerca | ecco le novità

Torino si appresta a ospitare la tredicesima edizione di Just the Woman I Am, evento che combina sport, solidarietà e prevenzione. Un’occasione per sensibilizzare e promuovere la salute femminile, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa di grande impatto sociale. L’evento si conferma un momento di condivisione e impegno, rafforzando il legame tra sport e prevenzione.

Torino si prepara ad accogliere la tredicesima edizione di Just the woman I am (JTWIA), l'evento simbolo che unisce sport, solidarietà e cultura della prevenzione. Dal 6 all'8 marzo 2026, la città tornerà ad animarsi con la celebre corsa-camminata non competitiva di 5 km, organizzata dal Centro Universitario Sportivo (CUS) torinese insieme all'Università e al Politecnico di Torino. L'obiettivo resta ambizioso: superare il record di oltre 30.000 donazioni raggiunto nel 2025 per sostenere borse di studio e assegni di ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

