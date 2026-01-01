Il 2026 si tinge di rosa | è Susie la prima nata in provincia di Sondrio

Nel 2026, Susie Peri si distingue come la prima nata in provincia di Sondrio. Con i suoi quasi 3,6 chili, è arrivata qualche giorno prima della data prevista, il 6 gennaio. La sua nascita segna un inizio speciale per il nuovo anno negli ospedali locali, rappresentando un momento di speranza e di continuità per la comunità.

Il 2026 ha il volto di Susie Peri, una vispa bambina di quasi 3,6 chiliogrammi, che ha anticipato di qualche giorno il suo arrivo, atteso per il 6 gennaio, per essere la prima nata del nuovo anno negli ospedali della provincia di Sondrio. Ha visto la luce questa mattina, poco prima delle ore 11. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

