Uffizi al via C' era una volta | visite a tema e una speciale escape room

Al Museo degli Uffizi torna una serie di iniziative per tutte le età e occasioni. Da San Valentino alla Festa della Donna, ci sono visite a tema gratuite e anche una escape room speciale. Le attività sono rivolte a famiglie, amanti dell’arte e a chi vuole scoprire la mostra ‘C’era una volta’ in modo diverso. Tutto senza costi aggiuntivi, per coinvolgere un pubblico più ampio e rendere la visita più divertente e interattiva.

Visite speciali per San Valentino, per la Festa della Donna, per le famiglie, nella lingua dei segni: questa, in sintesi, la ricca offerta di attività gratuite collegate alla mostra ‘Cera una volta. I Medici e le arti della ceroplastica’, in corso fino al 12 aprile agli Uffizi, messe in campo.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

