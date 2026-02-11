Uffizi al via C' era una volta | visite a tema e una speciale escape room

Al Museo degli Uffizi torna una serie di iniziative per tutte le età e occasioni. Da San Valentino alla Festa della Donna, ci sono visite a tema gratuite e anche una escape room speciale. Le attività sono rivolte a famiglie, amanti dell’arte e a chi vuole scoprire la mostra ‘C’era una volta’ in modo diverso. Tutto senza costi aggiuntivi, per coinvolgere un pubblico più ampio e rendere la visita più divertente e interattiva.

Visite speciali per San Valentino, per la Festa della Donna, per le famiglie, nella lingua dei segni: questa, in sintesi, la ricca offerta di attività gratuite collegate alla mostra ‘Cera una volta. I Medici e le arti della ceroplastica’, in corso fino al 12 aprile agli Uffizi, messe in campo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Uffizi escape room Intrappolato in una escape room dopo un furto, ma stavolta non è un gioco: giovane arrestato col complice Un giovane è stato arrestato insieme a un complice dopo aver tentato un furto in una vetreria. Uffizi, ’Cera una volta...’. Riscoperta di un’arte antica Gli Uffizi invitano a un viaggio nel passato con ’Cera una volta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caravaggio: El Pintor Asesino que Convertía a Prostitutas en Vírgenes Ultime notizie su Uffizi escape room Argomenti discussi: Firenze, Montanari nel piazzale degli Uffizi: lezione di storia dell'arte in sostegno ai precari dei musei; L'autoritratto di Bernini dagli Uffizi in Puglia, mostra tra arte e storia. Uffizi, al via le visite speciali natalizie per bambiniFirenze, 11 dicembre 2025 - Stelle luminose e storie di Gesù per guidare i più piccoli nella scoperta del Natale alle Gallerie degli Uffizi. Tornano le visite speciali per i bambini durante le ... lanazione.it Uffizi, al via orario serale di martedì e biglietto digitaleAperture speciali di lunedì (giorno di chiusura settimanale) in occasione delle festività, aperture serali di martedì e, a partire da maggio, biglietto smaterializzato. Sono le novità che riguardano ... ansa.it Dentro una mostra ci sono tante attività e professionalità al lavoro. La campagna fotografica, i controlli sullo stato di conservazione delle opere, l'allestimento. Oggi vi portiamo per qualche secondo nel #backstage di "Cera una volta". uffizi.it/eventi/cera-un… x.com Oggi il nostro video ha un ospite d’onore Riccardo Spinelli storico dell’arte di fama internazionale ci accompagna alla scoperta del catalogo e ci racconta la mostra “Cera una volta”, in corso agli Uffizi fino al 12 aprile 2026. Un viaggio tra opere e narrazioni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.