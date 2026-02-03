Sono aperte le iscrizioni per il convegno Obiettivo Benessere 2026, che si terrà in occasione della Giornata della Donna. Da oltre vent’anni, questo evento si conferma come un appuntamento centrale per chi si occupa di salute, bellezza e prevenzione. Un’occasione per confrontarsi e aggiornarsi sulle novità del settore, con esperti e professionisti pronti a condividere le ultime scoperte e pratiche pratiche.

Torna Obiettivo Benessere, il convegno nazionale che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nel dialogo tra bellezza, salute, prevenzione e qualità della vita. L’appuntamento è per il 7 marzo 2026 presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, un’edizione che si svolge alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna e si propone come momento di incontro e confronto aperto a professionisti sanitari e pubblico, accomunati dall’interesse per un approccio consapevole al benessere. In occasione dell’apertura delle iscrizioni è attiva una promozione esclusiva riservata ai primi 200 iscritti, disponibile fino a esaurimento posti, con tariffe agevolate dedicate sia al personale sanitario sia al pubblico generalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Obiettivo Benessere 2026: aperte le iscrizioni per il Convegno in occasione della Giornata della Donna

Approfondimenti su Obiettivo Benessere

Domani, 27 gennaio, si celebra la Giornata della memoria con un convegno presso il caffè solidale Hope ad Avellino, a partire dalle 17.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sesta edizione del Mostri Sacri Festival 2026, il concorso dedicato ai protagonisti della musica italiana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Obiettivo Benessere

Argomenti discussi: Curasept festeggia i suoi primi 25 anni e punta sulla cultura della cura e della prevenzione orale; Fondazione del Monte, 300mila euro per la ricerca sulla salute: al via il bando 2026; Da ChatGPT Salute a MIA: l'AI in campo medico, ma solo a certe condizioni; Uncinetto e Mindfulness: un momento di creatività e cura di sé aperto a tutti il 28 gennaio a Miramare.

Buoni propositi per il 2026: benessere e viaggi in cima ai desideri, ma la spesa resta cautaIl 2026 si apre all'insegna dei buoni propositi: sono 8 su 10 gli italiani che dichiarano di aver fissato almeno un obiettivo per il nuovo anno. gonews.it

Trend di viaggio 2026 di Booking: esperienze da sogno tra tecnologia, benessere e fantasiaIl 2026 segna una nuova era per il turismo, dove viaggiare non sarà più solo visitare luoghi, ma un modo per esprimere se stessi e vivere esperienze autentiche. Le ultime previsioni di Booking.com ... siviaggia.it

Grazie al contributo del Dott. Luigi Paglia, “Obiettivo Benessere” ha approfondito il legame tra alimentazione, salute orale e prevenzione nell’ambito del progetto “Lotta all’Obesità Infantile”, sottolineando l’importanza di una corretta igiene orale sin dalla tene - facebook.com facebook