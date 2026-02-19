L’Italia del curling ha subito una sconfitta che pesa 23,2 centimetri in più del limite consentito e ora deve vincere contro la Svizzera per passare il turno. Il team azzurro ha raggiunto il limite massimo di 19 centimetri e, senza una vittoria, rischia di essere eliminato dai giochi. La partita si preannuncia decisiva, con i giocatori pronti a dare il massimo per evitare l’eliminazione. La squadra si prepara a una sfida difficile, consapevole di dover fare un vero miracolo.

L’ Italia del curling è obbligata a vincere contro la Svizzera per superare il round robin ed accedere alle semifinali: servivano al massimo 19.8 cm d’errore complessivo nel Last Stone Draw contro gli elvetici per tenere viva una speranza anche in caso di sconfitta, ma gli azzurri sono andati a 23.2 cm, quindi oltre quel che serviva per 3.4 cm. Inoltre la Svizzera si è fermata a 20.2 cm, quindi avrà il martello nel primo end. Il Draw Shot Challenge entrerà in gioco nel caso in cui oggi perdano contemporaneamente Italia, Norvegia e Germania, dato che si troverebbero al quarto posto Italia, Norvegia e Stati Uniti, pari anche nella classifica avulsa: gli Stati Uniti avevano chiuso il round robin ieri con una media per stone di 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 23,2 cm di troppo. Italia obbligata a vincere nel curling, serve un miracolo con la Svizzera

United Cup 2026, la Svizzera supera 3-0 la Francia. Italia obbligata a vincere domaniDurante la seconda giornata della United Cup 2026, la Svizzera ha conquistato una vittoria per 3-0 sulla Francia.

LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve un immediato riscattoQuesta mattina si gioca la partita di curling tra Italia e Svizzera alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.