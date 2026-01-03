Durante la seconda giornata della United Cup 2026, la Svizzera ha conquistato una vittoria per 3-0 sulla Francia. L’Italia si trova ora nella posizione di dover vincere la propria partita per mantenere vive le speranze di qualificazione. La competizione prosegue con sfide che determineranno gli esiti delle squadre in corsa per l’accesso alle fasi successive.

La Svizzera completa l’opera e chiude sul 3-0 la sfida con la Francia nella seconda giornata della United Cup 2026. Dopo le vittorie in singolare di Belinda Bencic e Stan Wawrinka, è arrivata anche quella in doppio sempre con Bencic e Jakub Paul, che hanno sconfitto al super tie-break la coppia transalpina formata da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Eduard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-2 5-7 10-2 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Un 3-0 pesantissimo ed importantissimo per la Svizzera e che adesso mette grande pressione all’Italia nella classifica del Gruppo C. La squadra azzurra affronterà domani proprio gli elvetici ed è obbligata a vincere per tenere viva la speranza di chiudere al primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, la Svizzera supera 3-0 la Francia. Italia obbligata a vincere domani

