United Cup 2026 la Svizzera supera 3-0 la Francia Italia obbligata a vincere domani
Durante la seconda giornata della United Cup 2026, la Svizzera ha conquistato una vittoria per 3-0 sulla Francia. L’Italia si trova ora nella posizione di dover vincere la propria partita per mantenere vive le speranze di qualificazione. La competizione prosegue con sfide che determineranno gli esiti delle squadre in corsa per l’accesso alle fasi successive.
La Svizzera completa l’opera e chiude sul 3-0 la sfida con la Francia nella seconda giornata della United Cup 2026. Dopo le vittorie in singolare di Belinda Bencic e Stan Wawrinka, è arrivata anche quella in doppio sempre con Bencic e Jakub Paul, che hanno sconfitto al super tie-break la coppia transalpina formata da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Eduard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-2 5-7 10-2 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Un 3-0 pesantissimo ed importantissimo per la Svizzera e che adesso mette grande pressione all’Italia nella classifica del Gruppo C. La squadra azzurra affronterà domani proprio gli elvetici ed è obbligata a vincere per tenere viva la speranza di chiudere al primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia
Leggi anche: Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming
Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; United Cup su , le rivali dell'Italia: tutto sulla Svizzera; United Cup, cos'è. Formula, calendario, quando gioca l'Italia, dove vederla in tv e streaming.
United Cup 2026, programma di domani (4 gennaio): orari, tv, programma, streaming - La formazione italiana avrà a che fare con la Svizzera a Perth, che poi è il luogo dove ... oasport.it
United Cup 2026, Flavio Cobolli e un vantaggio da provare a sfruttare contro Wawrinka - L’Italia è pronta a fare il proprio esordio nella United Cup 2026 a Perth in una sfida già decisiva contro la Svizzera. oasport.it
United Cup su SuperTennis: Svizzera-Francia 1-0. Live Wawrinka-Rinderknech - La Svizzera inizia al meglio il suo percorso alla United Cup 2026, trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis. sport.tiscali.it
Ultima stagione in carriera Nessun problema: Stan Wawrinka RIMONTA Rinderknech e vince una maratona da 3 ore e 20 per iniziare al meglio il suo 2026! La Svizzera supera così la Francia in United Cup (nel girone dell'Italia). x.com
# **Allenare restando compagne** ***L’Italia domani debutta in United Cup contro la Svizzera e che Sara Errani affiancherà Jasmine Paolini anche come guida tecnica.*** *Ci sono scelte che non fanno notizia, ma costruiscono stagioni.* *Errani e Paolini non - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.