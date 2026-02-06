LIVE Italia-Svizzera curling misto Olimpiadi in DIRETTA | serve un immediato riscatto

Questa mattina si gioca la partita di curling tra Italia e Svizzera alle Olimpiadi. La squadra italiana cerca di riscattarsi dopo le ultime sconfitte e si prepara a scendere in pista con determinazione. Gli appassionati sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni tiro in diretta. La sfida è importante e potrebbe cambiare le sorti della competizione per gli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling. Dopo l’inatteso e roboante KO di giovedì contro il Canada Stefania Constantini ed Amos Mosaner tornano sul ghiaccio dello storico Stadio Olimpico di Cortina con l’intenzione di riprendere il cammino che porterà alle semifinali. Appuntamento alle 10.05 con il primo end. Gli azzurri hanno interrotto la serie di 22 successi consecutivi avviata a Pechino 2022 e proseguita al Mondiale canadese e con la vittoria dell’esordio ai danni della Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve un immediato riscatto Approfondimenti su Italia Svizzera LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: match spartiacque verso la semifinale Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto. LIVE Italia-Estonia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini/Mosaner trovano una delle coppie più ostiche Alle Olimpiadi di Pechino, gli azzurri del curling affrontano la squadra estone nel quarto match del round robin. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Svizzera Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; In diretta - Milano Cortina 2026; Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG; Curling doppio misto: le big iniziano bene. LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: match spartiacque verso la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round ... oasport.it LIVE Italia-Canada 2-7, Olimpiadi curling in DIRETTA: i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, ... oasport.it PINI, problema solo italiano @Markus J Bogart: "in Svizzera stanno mettendo a dimora Pinus pinea, quindi esattamente il contrario di quanto si sta facendo in Italia, dove questo albero è ormai considerato il nemico numero uno quando si parla di specie “no facebook Crans-Montana, primo vertice Italia-Svizzera: magistrati a Berna per coordinare l’inchiesta sull’incendio x.com

