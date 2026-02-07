Oggi in Emilia Romagna si celebra la Madonna della Porta, un’immagine che ha superato il passaggio dall’oblio alla devozione. Dopo essere stata abbandonata nella sporcizia, questa immagine miracolosa torna a compiere miracoli, attirando fedeli e curiosi. La sua storia di riscatto continua a sorprendere chi crede nei segni e nelle tradizioni popolari.

Oggi ricordiamo la devozione alla Madonna della Porta, immagine miracolosa venerata in Emilia Romagna diventata strumento di grazia dopo essere stata abbandonata nella sporcizia e nella polvere. Era il 7 febbraio 1693: un affresco sbiadito che raffigurava la Vergine Maria divenne lo strumento di un miracolo. La Madonna della Porta si trova a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un affresco collocato sopra la Porta di Mezzogiorno, detta Porta di San Francesco, realizzato verso il 1646 dal guastallese Damiano Padovani. L’immagine raffigura la Madonna col Bambino Gesù in braccio e con San Francesco d’Assisi e San Carlo Borromeo ai piedi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

7 febbraio, Madonna della Porta: l'immagine dimenticata torna a compiere miracoli

