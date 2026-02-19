19 02 – Bambino trapiantato no degli esperti a una nuova operazione – Mattarella presiede il plenum del Csm – Lollobrigida si racconta

Il bambino trapiantato non potrà sottoporsi a un secondo intervento, secondo gli esperti, dopo aver analizzato il suo caso durante una visita accurata. La decisione è arrivata dopo una lunga riunione tra medici e specialisti, che hanno valutato i rischi e i benefici. La famiglia del bambino ha espresso delusione, sperando in un’altra possibilità futura. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i genitori, che desiderano conoscere meglio le alternative possibili. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte dei medici.

Bambino trapiantato, no degli esperti a un nuovo trapianto. La decisione dopo una lunga riunione e una visita al piccolo. Il cuore andrà a uno dei due bimbi in lista d'emergenza. Mattarella presiede il plenum del Csm: "Esorto al rispetto tra istituzioni". Il presidente della Repubblica al Consiglio superiore della magistratura: "In 11 anni mai qui da capo dello Stato". Nordio risponde: "Bene, ma se ti danno del piduista reazione c'è". Francesca Lollobrigida si racconta tra ghiaccio e maternità: "I pattini nel mio destino". Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura. Mattarella presiede il plenum del Csm: "Esorto al rispetto tra istituzioni"Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco. Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto. Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, medici: Quadro grave ma stabileLe condizioni cliniche di Tommaso si presentano stabili, in un quadro che permane di grave criticità, si legge nel bollettino. Il Polo di Cardiochirurgia dell'Azienda dei Colli ha lavorato per orga Bambino trapiantato a Napoli, il comitato di esperti dice "no" all'impianto di un altro cuoricino Giorgia Meloni chiama alla mamma del bambino trapiantato: ha espresso solidarietà e vicinanza