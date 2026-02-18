Mattarella presiede il plenum del Csm | Esorto al rispetto tra istituzioni

Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza di un rapporto sereno tra i diversi organi dello Stato, in un momento in cui si susseguono tensioni politiche e giudiziarie.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni “, ha esordito. “Mi hanno indotto” a partecipare a una seduta ordinaria dei lavori del Csm “la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l’intendimento – ha spiegato – di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

