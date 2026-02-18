Mattarella presiede il plenum del Csm | Esorto al rispetto tra istituzioni
Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza di un rapporto sereno tra i diversi organi dello Stato, in un momento in cui si susseguono tensioni politiche e giudiziarie.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni “, ha esordito. “Mi hanno indotto” a partecipare a una seduta ordinaria dei lavori del Csm “la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l’intendimento – ha spiegato – di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mattarella al plenum del Csm: "Invito al rispetto vicendevole tra istituzioni"Sergio Mattarella ha preso parola al plenum del Csm, dove ha detto che le istituzioni devono rispettarsi a vicenda.
Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Csm, Mattarella presiede seduta Plenum; Referendum, l’attenzione del Quirinale preoccupato per le tensioni; Gelbison - Castrumfavara 2-0 decidono la sfida le reti di Ferreira e Liurni; Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata.
Mattarella presiede il plenum del Csm: 'Serve rispetto vicendevole tra istituzioni'Il capo dello Stato presente al Consiglio. 'Avverto la necessità di rinnovare con fermezza questa esortazione' (ANSA) ... ansa.it
Mattarella presiederà il plenum del Csm oggiRoma, 18 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiederà il plenum del Consiglio superiore della magistratura, previsto questa mattina alle 10. Possibile, anche se ... quotidiano.net
AUGURI DI FELICE COMPLEANNO. Laura Mattarella è la figlia del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella; dal 3 febbraio 2015 affianca il padre, vedovo dal 2012, nella rappresentanza della Presidenza della Repubblica, durante gli eventi uffici facebook