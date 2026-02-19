1-1 con il Como e il Milan scivola a -7 dall' Inter

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, portando il distacco dall’Inter a sette punti. La partita, recupero della 24ª giornata di Serie A, si è decisa da un errore del portiere Maignan, che ha consentito a Nico Paz di segnare nel primo tempo. Nel secondo tempo, Rafael Leao ha pareggiato con un gol di testa. Il risultato complica le possibilità dei rossoneri di lottare per il titolo, mentre il Como ottiene un punto importante in chiave salvezza. La squadra di Pioli cerca risposte sul campo.

