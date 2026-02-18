Solo un pari per il Milan contro il Como | i rossoneri scivolano a meno sette dall’Inter
Il Milan ha ottenuto un pareggio 1-1 contro il Como a San Siro, nel recupero del 24° turno. La causa di questo risultato è stata una rete subita nel finale di partita, che ha impedito ai rossoneri di vincere. I giocatori di Pioli hanno dominato il gioco ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni, rischiando di perdere. Con questo punto, il Milan sale a 54 punti, mantenendo la posizione in classifica, ma ora si trova a sette lunghezze dall’Inter. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi attendono risposte.
Il Milan pareggia 1-1 contro il Como a San Siro, nel recupero del 24° turno. Con questo punto i rossoneri salgono a 54 punti e scivolano a meno sette dall’Inter capolista.Dopo mezz’ora di studio, si sblocca il match. Erroraccio in impostazione di Maignan, che sbaglia in impostazione e regala palla a Nico Paz; l’argentino non si lascia sfuggire l’occasione e mette in rete. Nella ripresa il Milan sale di tono e trova il pareggio con Leao, che raccoglie il servizio di Jashari e supera Butez con un pallonetto. I rossoneri hanno una grande occasione con Fofana, il suo colpo di testa termina alto. Nel finale il Como tiene bene il campo e porta via un punto importante da San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
