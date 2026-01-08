Leao tiene a galla il Milan Colombo illude il Genoa | partita pazza a San Siro Allegri scivola a -3 dall'Inter

8 gen 2026

Una giornata di calcio ricca di emozioni a San Siro, con Leao che permette al Milan di mantenere il passo e Colombo che fa sperare il Genoa prima di sbagliare un rigore decisivo. La partita ha visto un susseguirsi di momenti intensi e incertezza, influenzando anche la classifica di Allegri, ora distanziato di tre punti dall’Inter. Un incontro che ha mostrato le variabili imprevedibili del calcio italiano.

Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Al Milan basta un lampo di Leao per battere il Cagliari: Allegri torna al primo posto.

