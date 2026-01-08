Leao tiene a galla il Milan Colombo illude il Genoa | partita pazza a San Siro Allegri scivola a -3 dall'Inter

Una giornata di calcio ricca di emozioni a San Siro, con Leao che permette al Milan di mantenere il passo e Colombo che fa sperare il Genoa prima di sbagliare un rigore decisivo. La partita ha visto un susseguirsi di momenti intensi e incertezza, influenzando anche la classifica di Allegri, ora distanziato di tre punti dall’Inter. Un incontro che ha mostrato le variabili imprevedibili del calcio italiano.

Lecce-Milan 2-3: Leao e Abraham cambiano il corso della gara, doppietta che vale i tre punti per Pulisic - Sono i padroni di casa a portarsi sul doppio vantaggio grazie a Krstovic al 7' e al 59', Conceicao ridisegna i ... leggo.it

Milan, Leao resta: no ad altre offerte, il suo futuro è rossonero - Da quando indossa la maglia del Milan, Leao non aveva mai incontrato tante difficoltà come in questa annata. gazzetta.it

Grazie alla rete siglata in avvio di ripresa dal rientrante Leao il Milan di Allegri batte il Cagliari e tiene il passo di vertice in Serie A in attesa di Inter, Napoli e Roma - facebook.com facebook

Il 10 non è ancora al top. Il CorSport: "Leao tiene di nuovo in ansia Max" x.com

