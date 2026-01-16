Social vietati agli under 16 l’esperimento australiano funziona | 4,7 milioni di account bloccati su TikTok per proteggere la salute mentale dei giovani

In Australia, dal 10 dicembre, sono stati vietati i social media agli under 16, con la sospensione di circa 4,7 milioni di account in un mese. Questa misura mira a tutelare la salute mentale dei giovani, limitando il loro accesso alle piattaforme social. L’esperimento ha mostrato un’efficacia significativa nel ridurre l’esposizione ai rischi associati all’uso precoce dei social network.

Dal 10 dicembre l’Australia ha imposto il divieto di social media per gli under 16, portando alla cancellazione di 4,7 milioni di account in un solo mese. La misura, mirata a proteggere la salute mentale e lo sviluppo dei ragazzi, sta spingendo altri Paesi come Danimarca e Regno Unito a valutare restrizioni simili. Un mese è bastato per cambiare il panorama digitale di un intero continente. In Australia, la legge che impedisce l’accesso ai social media ai minori di 16 anni ha prodotto subito numeri impressionanti. Dal 10 dicembre, giorno in cui è scattato il divieto, i gestori delle piattaforme hanno dovuto rimuovere, disattivare o limitare oltre 4,7 milioni di account appartenenti a bambini e adolescenti, come riporta La Stampa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

