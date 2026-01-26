TikTok Instagram e YouTube sotto accusa il processo a Los Angeles | Danni alla salute dei giovani

A Los Angeles prende il via un procedimento giudiziario che riguarda le principali piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube. Le accuse contestano ai colossi di aver progettato queste piattaforme in modo da creare dipendenza tra i giovani, sollevando questioni importanti sulla tutela della salute mentale e sull’etica delle strategie di mercato. Il caso potrebbe rappresentare un punto di svolta nel quadro normativo statunitense in materia di responsabilità delle aziende tecnologiche.

I colossi dei social network hanno progettato consapevolmente piattaforme capaci di creare dipendenza nei minori? È questo il nodo centrale del procedimento giudiziario che prenderà avvio questa settimana a Los Angeles e che potrebbe segnare una svolta senza precedenti nel diritto statunitense. Sotto accusa ci sono Alphabet, ByteDance e Meta, i giganti tecnologici che controllano rispettivamente YouTube, TikTok e Instagram. Martedì 27 gennaio inizierà la selezione della giuria presso il tribunale statale della California e, secondo molti osservatori, una sentenza sfavorevole alle aziende potrebbe aprire la strada a una valanga di cause analoghe in tutto il Paese.🔗 Leggi su Open.online

