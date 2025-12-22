Foibe ed Esodo | viaggio della Memoria tra Friuli Slovenia e Trieste con Fausto Biloslavo

Ci sono viaggi che non sono semplici spostamenti, ma esperienze che cambiano il modo di vedere il mondo. Questo tour di quattro giorni, dal 7 al 10 febbraio 2026, nasce proprio con questa vocazione: offrire un itinerario unico tra Italia e Slovenia per conoscere da vicino luoghi, storie e testimonianze che hanno segnato profondamente il Novecento. Un viaggio speciale, accompagnati da Fausto Biloslavo, reporter e inviato di guerra tra i più autorevoli in Italia, che guiderà i partecipanti con il suo sguardo esperto, la sua competenza storica e la sua passione per la verità dei fatti. Il percorso è dedicato in modo particolare agli aspiranti giornalisti della nostra Academy e ai lettori più fedeli, che desiderano approfondire la storia del confine orientale e confrontarsi con chi ha raccontato i conflitti contemporanei in prima linea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Incontro tra Biloslavo ed il presidente del Kurdistan in occasione della Frontline Academy con giovani aspiranti giornalisti di guerra

