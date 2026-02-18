Zoppola dopo la querela del sindaco il consigliere replica | Non ho manomesso il filmato

Leonardo Buzzo, consigliere di opposizione a Zoppola, respinge le accuse di aver manomesso un filmato, dopo che il sindaco aveva annunciato una querela contro di lui. La disputa nasce da un video diffuso online, che il consigliere sostiene di aver condiviso senza modificarlo. Buzzo afferma che non ha alterato il contenuto e che la sua versione dei fatti è diversa da quella del primo cittadino. Nel frattempo, il sindaco ha deciso di agire legalmente, denunciando l’opposizione per presunte manipolazioni.

Dopo l'annuncio del sindaco di Zoppola della querela nei confronti del consigliere di opposizione Leonardo Buzzo, arriva la replica. "Apprendo solo dai giornali - spiega l'esponente della lista Rinascita in comune - che il Sindaco ha adito alle vie legali riguardo un video, da me pubblicato qualche giorno addietro e inerente alla riqualificazione ex Ideal Standard e alla petizione presentata sul tema da più di un centinaio di cittadini, dove, nella prima parte, riprendevo un suo intervento in consiglio comunale e, nella seconda parte, svolgevo un commento su tali sue parole"."Al riguardo - prosegue Buzzo - in primo luogo, mi si accusa espressamente di aver "modificato" ed "alterato" il video in questione, quando in realtà esso è un estratto fedele e continuativo, della durata di un minuto circa, di parole che il Sindaco ha realmente profferito e che chiunque può verificare accedendo alla registrazione ufficiale del Consiglio comunale pubblicata sul canale YouTube del Comune di Zoppola.