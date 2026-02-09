Licheri replica a Sospiri sulla querela del sindaco Masci a Costantini | Non accettiamo lezioni su come si faccia opposizione
L’ex consigliere regionale Licheri risponde alle parole di Sospiri sulla querela del sindaco Masci contro Costantini. «Non accettiamo lezioni su come si fa l’opposizione», dice, e critica il tentativo del presidente del consiglio regionale di spostare il dibattito sui problemi della città. Licheri sottolinea che non si lascerà condizionare da chi prova a difendere Masci in questa vicenda.
«Non accettiamo dal presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, lezioni su come si fa l’opposizione: tenta di spostare il dibattito sui problemi della città facendo l’avvocato difensore di Carlo Masci rispetto alla querela contro il candidato sindaco Carlo Costantini. Ribadiamo che la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
