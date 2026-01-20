Presentazione del documento semplificazione procedure amministrative interviene Fontana

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la presentazione del documento conclusivo sull’indagine relativa alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Interviene anche il ministro Fontana. L’evento rappresenta un passo importante verso un percorso di miglioramento dell’efficienza e trasparenza delle pratiche amministrative.

ROMA – Mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la "Presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione". Si prevede nell'occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Presenta il documento Francesco Saverio Romano, Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

