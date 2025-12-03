Rigenerazione urbana Moratti | Puntiamo a far entrare la Liguria nelle zone economiche speciali

I numeri presentati da Regione Liguria al Forum sulla rigenerazione urbana a Genova: tra il 2021 e il 2025 la Regione ha investito oltre 45 milioni di euro in opere diffuse su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rigenerazione urbana, Moratti: “Puntiamo a far entrare la Liguria nelle zone economiche speciali”

