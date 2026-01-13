Sicurezza Zinzi Lega | In Campania si rafforza Polizia in arrivo 264 unità

In Campania, le Forze di Polizia si rafforzano nei prossimi mesi con l’arrivo di 264 nuove unità, tra uomini e donne. Di queste, 141 andranno a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento. Questa iniziativa fa parte del piano di assunzioni della Polizia di Stato, previsto tra gennaio e marzo 2026, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio.

In Campania si rafforzano le Forze di Polizia nei prossimi mesi. Sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 141 a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento, così come previsto dal piano di assunzioni della Polizia di Stato tra gennaio e marzo 2026. Un incremento raggiunto e ottenuto grazie all'impegno costante della Lega, con cui potremo garantire maggiore sicurezza nelle nostre città, più tutele ai cittadini, alle famiglie e alle persone più fragili, contrastando con forza illegalità e micro criminalità. Più uomini in divisa a presidio del territorio, significa maggiore controllo dei luoghi in cui vivono i nostri cittadini.

