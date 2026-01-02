Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi VIsconti Ficei | Rischio scaricato sulle imprese

A partire dal 2026, molte piccole e medie imprese italiane dovranno affrontare un nuovo onere: l’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, nota come VIsconti (Ficei). Questa misura sposta il rischio sulle imprese, rappresentando un costo fisso da considerare nel bilancio annuale. È importante conoscere i dettagli di questa normativa e le sue implicazioni per gestire al meglio le proprie risorse.

“Non è un dettaglio da poco: per centinaia di migliaia di piccole e medie imprese italiane il 2026 si apre con un nuovo costo fisso da mettere in bilancio. Le aziende sono chiamate a dotarsi di assicurazioni contro eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni, un obbligo normativo che procede a colpi di proroghe e scadenze diversificate per tipologia di impresa”. A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei e numero uno dell’Asi di Salerno. “La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo assicurativo, con termini scaglionati: grandi imprese già dovevano adeguarsi, medie imprese devono farlo entro la fine del 2025, e per le piccole e micro imprese la finestra slitta nel tempo fino al 2026 – prosegue Visconti –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

