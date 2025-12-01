Caro elettricità Visconti Ficei | Con un mercato unico dell’energia risparmi fino al 35%

“Il costo dell’energia per l’industria italiana è ormai fuori scala rispetto ai nostri concorrenti europei. Oggi un’azienda che produce in Italia paga l’elettricità all’ingrosso molto più di chi opera in Spagna, Francia o Germania, con un evidente effetto distorsivo sulla competitività”, afferma Antonio Visconti, presidente della Ficei (Federazione italiana dei consorzi industriali) e del consorzio Asi Salerno. Differenziale record: +35 €MWh rispetto alla Spagna. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi Ficei, a ottobre 2025 il prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso in Italia ha toccato i 111 €MWh, mentre in Spagna si è fermato a circa 76 €MWh. 🔗 Leggi su Ildenaro.it