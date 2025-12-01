Caro elettricità Visconti Ficei | Con un mercato unico dell’energia risparmi fino al 35%
“Il costo dell’energia per l’industria italiana è ormai fuori scala rispetto ai nostri concorrenti europei. Oggi un’azienda che produce in Italia paga l’elettricità all’ingrosso molto più di chi opera in Spagna, Francia o Germania, con un evidente effetto distorsivo sulla competitività”, afferma Antonio Visconti, presidente della Ficei (Federazione italiana dei consorzi industriali) e del consorzio Asi Salerno. Differenziale record: +35 €MWh rispetto alla Spagna. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi Ficei, a ottobre 2025 il prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso in Italia ha toccato i 111 €MWh, mentre in Spagna si è fermato a circa 76 €MWh. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BLACK FRIDAY: OFFERTA IMPERDIBILE! Dal 23 al 30 novembre approfitta della nostra super promo: Acquista 3 prodotti Il meno caro lo paghi SOLO 1€! Un’occasione perfetta per fare scorta dei tuoi prodotti preferiti e approfittarne per comprare g - facebook.com Vai su Facebook
Campania, Visconti (Ficei): “Bene Orsini, intervenire su caro energia” - Salerno, 10 Maggio – “Il vero nemico della competitività si chiama caro energia. Riporta sciscianonotizie.it
ANTONIO VISCONTI (FICEI): “CARO ENERGIA, VALUTARE NASCITA COMUNITA’ ENERGETICHE” - È la prima causa di sofferenza per le imprese italiane, il punto debole che ... Da informazione.it
Visconti (Ficei): “Bene Orsini, intervenire su caro energia” - È la prima causa di sofferenza per le imprese italiane, il punto debole che ... Secondo irpinia24.it
ANTONIO VISCONTI (FICEI): “CARO ENERGIA, VALUTARE NASCITA COMUNITA’ ENERGETICHE” - Si è parlato tanto di competitività, non è solo un tema di prezzo ma di tenuta nazionale delle imprese. Riporta informazione.it