A chi spetta il Bonus Giovani Under 35 requisiti estesi anche a Partite Iva | come ottenere 500 euro al mese
L’Inps ha confermato che il bonus di 500 euro al mese, introdotto dal decreto Coesione, è disponibile anche per i giovani con partita IVA sotto i 35 anni. La misura si rivolge a liberi professionisti e lavoratori autonomi, con requisiti estesi rispetto al passato. Per ottenerlo, bisogna fare domanda e rispettare le condizioni stabilite, come l’iscrizione all’Inps e un reddito sotto certe soglie. La procedura è semplice, ma bisogna muoversi in fretta, perché le risorse sono limitate.
L'Inps in un messaggio ha chiarito che il bonus di 500 euro al mese, previsto dal decreto Coesione, spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita IVA. Per i liberi professionisti il servizio di presentazione della domanda rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
