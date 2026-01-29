A chi spetta il Bonus Giovani Under 35 requisiti estesi anche a Partite Iva | come ottenere 500 euro al mese

L’Inps ha confermato che il bonus di 500 euro al mese, introdotto dal decreto Coesione, è disponibile anche per i giovani con partita IVA sotto i 35 anni. La misura si rivolge a liberi professionisti e lavoratori autonomi, con requisiti estesi rispetto al passato. Per ottenerlo, bisogna fare domanda e rispettare le condizioni stabilite, come l’iscrizione all’Inps e un reddito sotto certe soglie. La procedura è semplice, ma bisogna muoversi in fretta, perché le risorse sono limitate.

