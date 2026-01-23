L'ambasciatrice dell'Ucraina presso la Nato ha annunciato che, entro il 2026, il paese richiederà dagli Stati Uniti un supporto militare pari a 15 miliardi di dollari. Questa richiesta riflette le esigenze di sicurezza e di rafforzamento delle capacità difensive ucraine in un contesto di crescente tensione nella regione.

L’Ucraina, per il 2026, necessita di armi dagli Stati Uniti per 15 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice dell’Ucraina presso la Nato, Alona Hetmanchuk, in un’intervista all’agenzia di stampa Rbc Ucraina. Secondo Hetmanchuk, l’Ucraina ha bisogno di sistemi di difesa aerea, in particolare Patriot e Nasams. “Pertanto, naturalmente, continuiamo a lavorare intensamente su questo, poiché il fabbisogno per quest’anno è stato definito nell’ambito dell’iniziativa Purl (armi Usa pagate dai cittadini europei, ndr) – ammonta a 15 miliardi di dollari”, ha sottolineato Hetmanchuk. tgcom24.mediaset. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Per il 2026, l’Ucraina chiede armi per 15 miliardi di dollari

Trump fa causa alla Bbc e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollariDonald Trump ha avviato una causa contro la Bbc, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.

OpenAi, Musk chiede maxi risarcimento da 109,4 miliardi di dollari per ‘guadagni illeciti’Elon Musk ha presentato una richiesta di risarcimento a OpenAI per circa 109,4 miliardi di dollari, contestando presunti guadagni illeciti derivanti dal suo coinvolgimento come co-fondatore.

“Peace Is Not Near”: Shmyhal’s Stark Warning to the West

Argomenti discussi: Bonus mobili ed elettrodomestici confermato anche per il 2026; LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026; Legge di bilancio 2026 – principali novità fiscali (L. n. 199/2025); Politiche sociali 2026: l’Assessore Brillo incontra associazioni ed enti del territorio.

Bonus assunzioni 2026 a tempo indeterminato. Le novità per giovani, donne e ZESDa quest’anno, in legge di Bilancio, trova spazio un nuovo esonero contributivo parziale per chi assume giovani, donne e nelle aree della Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno. L’obiettivo ... tg24.sky.it

Le nuove leggi italiane per le PMI: cosa cambia nel 2026Una panoramica per approfondire le principali novità normative, sintetizzando le fonti istituzionali e specialistiche e conservando inalterati i dati oggettivi e le cifre riportate ... italiaoggi.it

Reuters: La delegazione di Putin agli incontri negli Emirati Arabi chiede di nuovo all’Ucraina di cedere l’intero Donbas. Secondo quanto riferisce Reuters, citando una fonte vicina al Cremlino, la Russia, durante i colloqui con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, x.com

22/1/26. L'appello del cardinale Krajewski per l'#Ucraina: il Dicastero per il Servizio della Carità chiede di sostenere la raccolta avviata dalla Basilica di Santa Sofia a #Roma: servono coperte, abbigliamento termico e molto altro #VaticanNewsIT https://www.va - facebook.com facebook