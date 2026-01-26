Zazzaroni | Rigore netto guardate la faccia di Bremer! Spalletti ‘allegriano’ Ma la Juve ha problemi operativi sul mercato

In un’analisi recente, Zazzaroni evidenzia un rigore netto, sottolineando l’espressione di Bremer. Si parla anche di un atteggiamento di Spalletti che richiama quello di Allegri. Tuttavia, la Juventus si trova ad affrontare difficoltà operative sul mercato, che potrebbero influenzare la fase attuale della squadra. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide e le dinamiche interne ai bianconeri.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, fa la sua analisi di Juve Napoli. « Al Napoli dello Stadium sono mancate un sacco di cose: di nuovo una decina di giocatori, cinque dei quali titolari – De Bruyne, Rrahmani, Anguissa, Neres, Politano -, condizione che sta diventando la regola di una stagione sfigatissima, quella del c'aggia a fa'?; un rigore netto per l'abbraccio in area di Bremer a Hojlund (per assegnarlo sarebbe bastato osservare l'espressione tra il colpevole e il rassegnato del brasiliano); l'aggressività, che non fa certamente difetto a Locatelli, il migliore in campo; e il coraggio.

