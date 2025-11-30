presentato il canyon di taranto orchestra della magna grecia

Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia: Sabato 29 novembre alle 10.00, sulla Banchina del Castello aragonese, la presentazione de “Il Canyon di Taranto”, Quadro sonoro di Teho Teardo eseguito dall’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. E’ un’altra delle opere commissionate dall’Orchestra ICO della Magna Grecia ad un altro compositore di livello internazionale che arricchirà un angolo della città. Stavolta il tema è ispirato dal Ponte girevole, simbolo della Città dei Due mari, e da qualsiasi cosa lo circondi: traffico, dal canale alla strada, rumori occasionali, industriali e altro, quanto cioè agli stessi tarantini spesso passa inosservato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

