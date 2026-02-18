Yes to voting no | il dibattito sul referendum arriva anche in Danimarca Tra i relatori Gomez ed Enrico Grosso

Il dibattito sul referendum si è acceso anche in Danimarca a causa delle tensioni politiche italiane. A Copenaghen, gruppi antifascisti e rappresentanti dell’Anpi hanno organizzato l’incontro “Yes to voting no”. Durante l’evento, Gomez e Enrico Grosso hanno discusso di come difendere la Costituzione italiana contro le minacce di revisione. L’iniziativa ha attirato una trentina di partecipanti, tra cittadini italiani e danesi, interessati alla battaglia contro le derive autoritarie. La discussione si è concentrata sul ruolo delle istituzioni italiane nel mantenere i valori democratici.

"Perché difendere la Costituzione è un dovere antifascista ". E' lo spirito dell'incontro " Yes to voting no ", organizzato a Copenaghen da Malmö Antifascista, Copenhagen Antifascista e Anpi Svezia in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Al dibattito interverranno il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, il presidente del Comitato Giusto dire No Enrico Grosso (professore di diritto costituzionale a Torino ), il procuratore aggiunto a Cagliari Guido Pani e la giudice Ilaria Casu, che coordina il comitato Giusto dire No a Bari. Un incontro per "capire davvero le conseguenze" della possibile approvazione della riforma del governo Meloni che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati: "L'incontro offrirà un'analisi chiara, approfondita e critica delle modifiche proposte, spiegandone le implicazioni concrete".