Referendum anche a Messina il dibattito tra Si e No

Questa mattina a Messina si è acceso il dibattito sul referendum sulla riforma Nordio. Il Comitato Giusto dire no ha organizzato un incontro pubblico con relatori di spicco per discutere di separazione delle carriere e del nuovo Consiglio superiore della magistratura. La discussione si fa più intensa tra chi sostiene il sì e chi il no, mentre si avvicina il voto.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Anche a Messina si anima il dibattito sul referendum confermativo della riforma Nordio. Il Comitato Giusto dire no organizza un nuovo incontro pubblico con relatori di alto profilo per approfondire tutti i temi legati alla separazione delle carriere e il “nuovo”Csm. L’appuntamento è a Santa Maria Alemanna giovedì 29 gennaio alle 16.30 per sviscerare le ragioni del sì e le ragioni del no nel confronto moderato dalla giornalista Alessandra Serio. Ad intervenire saranno il professor Giacomo D’Amico, ordinario di diritto costituzionale che esporrà le ragioni del no, mentre il professor Pierangelo Grimaudo, associato di diritto pubblico Unime sintetizzerà le ragioni del sì al disegno “Nordio”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Dibattito

A Messina è stato costituito il Comitato civico per il No al referendum sulla giustizia, con Luigi D'Andrea come coordinatore.

Il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Dibattito

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, si e no a confronto a Santa Maria Alemanna; Referendum giustizia, costituito il comitato provinciale della società civile per il no; Messina, è confronto aperto sulla riforma della giustizia; Referendum sulla separazione delle carriere, a Messina confronto tra magistratura e avvocatura.

Referendum sulla giustizia, si e no a confronto a Santa Maria AlemannaMESSINA. Anche a Messina si anima il dibattito sul referendum confermativo della riforma Nordio per la riforma della giustizia. Il Comitato Giusto dire no organizza un nuovo incontro pubblico con rela ... letteraemme.it

Referendum sulla separazione delle carriere, a Messina confronto tra magistratura e avvocaturaIn vista del referendum del 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi sulla separazione delle carriere ... 98zero.com

Referendum sulla riforma della giustizia, a Messina nasce il comitato per il No L'ex magistrato Minasi alla guida del movimento che riunisce partiti e associazioni... - facebook.com facebook