WWE | Già scelti i due main event di WrestleMania 42?

Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, la WWE starebbe pianificando due grandi match titolati per WrestleMania 42: Cody Rhodes contro Roman Reigns per l’Undisputed WWE Championship e CM Punk contro Bron Breakker per il World Heavyweight Championship. I piani della WWE rivelati al Wrestling Observer Radio. Durante l’ultima puntata del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha confermato quelli che sarebbero i piani attuali della WWE per l’evento di Las Vegas. Secondo il giornalista, il finale di Survivor Series: WarGames aveva proprio l’obiettivo di costruire la strada verso questi match. “Lo schienamento di Punk serviva a raccontare una storia precisa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

