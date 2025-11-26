WWE | Survivor Series WarGames potrebbe determinare il Main Event di WrestleMania 42
Survivor Series 2025 non riguarda solo la guerra tra brand, è il punto di lancio verso la stagione di WrestleMania. Secondo Ibou di Self Made Pro, il Premium Live Event del 29 novembre farà molto di più che risolvere rivalità dentro la struttura di WarGames: la WWE avrebbe intenzione di rivelare i piani per il Main Event di WrestleMania 42 subito dopo Survivor Series, con sviluppi importanti attesi nella settimana successiva di programmazione televisiva: “Mi è stato detto da una persona vicina alla situazione, circa due settimane fa, che il piano era rendere chiaro il main event di WrestleMania subito dopo WarGames e nella settimana successiva di show televisivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
