È ufficiale: domenica 31 maggio la WWE porterà per la prima volta un Premium Live Event in Italia. L’evento si chiamerà “Clash in Italy” e rappresenta un momento storico per il wrestling nel nostro Paese. Non si tratterà di un appuntamento isolato, ma di un vero e proprio weekend WWE in Italia: Domenica 31 maggio – Clash in Italy (Premium Live Event). Lunedì 1° giugno – Monday Night RAW. Live Event a Roma. Live Event a Firenze. Un pacchetto di show che trasforma l’Italia in uno dei centri principali della programmazione WWE in Europa per quei giorni. L’arrivo di un Premium Live Event ufficiale segna un salto di livello enorme: Clash in Italy sarà parte della programmazione globale WWE, con storyline e titoli che potrebbero avere implicazioni dirette sul panorama internazionale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - UFFICIALE: WWE Clash in Italy il 31 maggio a Torino, sarà il primo PLE di sempre in Italia

