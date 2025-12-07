NXT DEADLINE | Oba Femi riconquista il titolo NXT sconfiggendo Ricky Saints in modo netto
NXT Deadline 2025 si è aperto con il match titolato per l’ NXT Championship, una scelta non insolita per la struttura dell’evento che tradizionalmente ruota attorno agli Iron Survivor Challenge. Ricky Saints difendeva la cintura conquistata proprio ai danni di Oba Femi a NXT No Mercy, ma “The Ruler” era tornato a farsi vivo confrontando il campione ad NXT Gold Rush. Femi domina le fasi iniziali, Saints risponde con tecnica e velocità. Il match ha visto Oba Femi prendere il controllo nelle prime battute, sfruttando la sua stazza fisica. Ricky Saints, ex AEW TNT Champion, ha iniziato a lavorare sul braccio del nigeriano, piazzando un Codebreaker proprio sull’arto e un dropkick dalla seconda corda per un conto di due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
Oba Femi, altro che main roster WWE: il clamoroso ritorno a NXT Deadline - Oba Femi è tornato in azione sui ring della WWE, ma non nella maniera che tanti fan avrebbero previsto. Lo riporta worldwrestling.it
WWE: Card aggiornata di NXT Deadline 2025 - Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di Deadline, prossimo show della WWE con protagoniste le stelle di NXT ... Si legge su spaziowrestling.it
WWE: Risultati NXT Deadline 2024 - Di seguito tutti i risultati di Deadline, show della WWE con protagoniste le Superstar di NXT, che si è svolto dalla Minneapolis Armory in Minneapolis il 7- Secondo spaziowrestling.it
WWE, NXT Deadline: card e come seguire lo show - Un evento interamente dedicato alla NXT che sarà disponibile sul WWE Network e inizierà domenica 11 ... Segnala mondotv24.it
La card di WWE NXT Deadline, il debutto dell'Iron Survivor Challenge - , è tempo di pensare al prossimo evento speciale di NXT, in programma sabato 10 dicembre al Performance Center di Orlando. tomshw.it scrive
WWE NXT Deadline 2024 Review | Oba Femi RETURNS! Giulia Becomes IRON SURVIVOR! - Episodio di Podcast 2024 LA TUA VALUTAZIONE Valuta Aggiungi una trama nella tua lingua Vedi le informazioni sulla ... Si legge su imdb.com