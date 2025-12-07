NXT DEADLINE | Oba Femi riconquista il titolo NXT sconfiggendo Ricky Saints in modo netto

NXT Deadline 2025 si è aperto con il match titolato per l’ NXT Championship, una scelta non insolita per la struttura dell’evento che tradizionalmente ruota attorno agli Iron Survivor Challenge. Ricky Saints difendeva la cintura conquistata proprio ai danni di Oba Femi a NXT No Mercy, ma “The Ruler” era tornato a farsi vivo confrontando il campione ad NXT Gold Rush. Femi domina le fasi iniziali, Saints risponde con tecnica e velocità. Il match ha visto Oba Femi prendere il controllo nelle prime battute, sfruttando la sua stazza fisica. Ricky Saints, ex AEW TNT Champion, ha iniziato a lavorare sul braccio del nigeriano, piazzando un Codebreaker proprio sull’arto e un dropkick dalla seconda corda per un conto di due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

