WWE | Ethan Page da record! Altra difesa titolata vincente mai nessuno come lui

Ethan Page ha stabilito un nuovo record nella WWE, vincendo la sua sesta difesa del titolo Nordamericano consecutiva. Durante l'ultimo show NXT, il wrestler ha dominato l’avversario senza lasciare spazio a dubbi, consolidando il suo ruolo di figura centrale nella categoria. La vittoria di ieri si aggiunge alle sue imprese sul ring, dimostrando una costanza che nessun altro ha mai raggiunto finora.

In questo NXT dai nuovi volti e verso una nuova era, c’è un pilastro ben saldo rappresentato dal Campione Nordamericano Ethan Page. L’ex TNA e AEW è ormai campione da 267 giorni e si prepara a scavalcare Wes Lee al secondo posto nella classifica di campioni più longevi della storia, tenendo sempre nel mirino il record di Oba Femi che si fermò a 273 giorni. Page ha però già raggiunto un record questa notte e si tratta del maggior numero di difese titolate vinte. Con la vittoria di questa notte contro Shiloh Hill, Page è infatti arrivato a 12 match vinti con la sua cintura in palio, distaccando quindi Wes Lee che si era fermato a 11 prima di perdere il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

