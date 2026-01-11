Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, la WWE non vede Matt Cardona ed Ethan Page come potenziali protagonisti principali a lungo termine. Nonostante il supporto dei fan e le prestazioni costanti, la federazione sembra orientarli verso ruoli di midcard. Questa valutazione evidenzia le prospettive di carriera dei due wrestler all’interno dell’organizzazione, riflettendo le strategie e le scelte della WWE nel gestire il loro sviluppo.

Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, la WWE non considererebbe Matt Cardona ed Ethan Page come potenziali main eventer a lungo termine, nonostante il forte supporto del pubblico e la costanza delle loro performance. Meltzer ne ha parlato durante una recente puntata del Wrestling Observer Radio, spiegando quale sarebbe la percezione interna della compagnia nei confronti dei due. Pur riconoscendone il valore, la WWE non sembrerebbe avere grandi piani per loro al di là della fascia di metà card. Midcard e niente più: La visione della WWE su Matt Cardona ed Ethan Page. Parlando di Matt Cardona, Meltzer ha sottolineato come, nonostante la straordinaria ricostruzione della sua carriera dopo l’addio alla WWE nei panni di Zack Ryder, la compagnia potrebbe vederlo semplicemente come “ uno del roster ”: “Sì, sì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Futuro da midcard per Matt Cardona ed Ethan Page secondo Dave Meltzer

Leggi anche: WWE: Matt Cardona rende vacante l’ACW World Championship

Leggi anche: WWE: I voti di Dave Meltzer a Saturday Night’s Main Event

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

WWE: Nuovo indizio di Matt Cardona sul suo futuro? - Nelle ultime settimane si sta parlando molto di Matt Cardona, il cui futuro sembra essere ancora avvolto dal mistero. spaziowrestling.it

WWE Payback Priming Up New Pushes for Upper Midcard and the Main Event KOP083120-556 - Sembra che non abbiamo ancora interpreti e troupe per questo titolo. imdb.com