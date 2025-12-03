Ethan Page non riuscirà a godersi la serata di riposo che sperava. Durante l’episodio di NXT andato in onda martedì notte il campione North American ha scoperto di dover difendere il titolo a Deadline contro Mr. Iguana, luchador della AAA con cui ha già incrociato il percorso in Messico nelle scorse settimane. L’inquietante sorpresa nel parcheggio. Il segmento si è svolto mentre Page stava lasciando il WWE Performance Center. Il campione aveva appena dichiarato ad Ava di meritarsi la serata libera, definendosi il doppio campione più impegnato della WWE – riferimento ai suoi titoli North American e AAA Mixed Tag Team (questi ultimi detenuti insieme a Chelsea Green ). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page sorpreso da Mr Iguana nella sua auto, match ufficiale per Deadline