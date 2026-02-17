Booker T sul premio come peggior commentatore | Non incolpo i fan incolpo Meltzer

Booker T ha commentato il premio come peggior commentatore del 2025, assegnatogli dalla Wrestling Observer Newsletter, e ha deciso di puntare il dito contro Meltzer. Secondo l'ex wrestler, la colpa non è dei fan, ma dello stesso Meltzer, che avrebbe influenzato le preferenze con i suoi giudizi. Durante un'intervista, ha affermato che la sua posizione deriva da comportamenti e commenti di Meltzer che non condividerebbe.

Booker T replica al premio come peggior commentatore televisivo del 2025 assegnatogli dalla Wrestling Observer Newsletter, ma invece di prendersela con i votanti sceglie un bersaglio preciso. Il premio che ha fatto discutere. Nei giorni scorsi la WON ha pubblicato i suoi Year-End Awards 2025, e Booker T ha "vinto" la categoria di peggior commentatore televisivo con 516 voti. La notizia ha scatenato reazioni nel settore: Eric Bischoff ha attaccato direttamente la credibilità dei votanti nel suo podcast 83 Weeks, mettendo in discussione il valore stesso del sondaggio. "Non incolpo gli studenti, incolpo gli insegnanti".