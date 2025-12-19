WWE l’annuncio di John Cena | un Premium Live Event in Italia nel 2026!
John Cena annuncia ufficialmente un Premium Live Event WWE in Italia nel maggio 2026. La notizia, confermata dall’ex superstar durante un’intervista nel podcast di Cody Rhodes, rappresenta un grande traguardo per il pubblico italiano, che potrà vivere l’emozione di un evento di livello mondiale nel proprio paese. Un momento storico per gli appassionati di wrestling, che aspettavano da tempo questa novità.
La notizia, stavolta, non arriva da un “rumor” rimbalzato sui social. Arriva da John Cena. In un’intervista legata al podcast di Cody Rhodes, l’ex volto simbolo della WWE ha confermato che ci sarà un Premium Live Event in Italia e ha indicato anche la finestra temporale: maggio 2026. Una frase che cambia il quadro perché porta la questione dal campo delle ipotesi a quello della programmazione. PLE in Italia, un percorso che parte da lontano. In realtà, il percorso era iniziato già prima: a settembre, il presidente della WWE Nick Khan aveva dichiarato che l’Italia avrebbe ospitato un PLE nel 2026, inserendo il nostro Paese nella strategia di espansione internazionale della compagnia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
