Dubai WTA 1000 | Rybakina favorita dopo i forfait Paolini sfida Gauff per un posto in semifinale

Elena Rybakina si trova in cima alle quotazioni del Dubai WTA 1000, dopo che le assenze di Swiatek e Sabalenka hanno modificato gli equilibri del torneo. La russa, che ha già dimostrato di saper gestire grandi pressioni, ora si presenta come la principale candidata alla vittoria. Nel frattempo, Jasmine Paolini affronta Coco Gauff in una sfida decisiva per un posto tra le ultime quattro del torneo.

Dubai, Paolini sfida Gauff nel WTA 1000 ridisegnato: Rybakina favorita dopo i forfait di Swiatek e Sabalenka. Il torneo WTA 1000 di Dubai si apre con un panorama competitivo rinnovato, a seguito delle rinunce a sorpresa di Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Il tabellone, con un montepremi di 4.088.211 dollari, vede ora Elena Rybakina, campionessa dell’Australian Open, come principale favorita. L’italiana Jasmine Paolini, sesta testa di serie, si prepara ad affrontare un percorso impegnativo che potrebbe portarla a incrociare la racchetta con Coco Gauff già dai quarti di finale. Rybakina favorita, ma il torneo è più aperto che mai.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il tabellone WTA Dubai 2026 mostra che Jasmine Paolini torna nel luogo della sua vittoria del 2024, dopo aver superato le qualificazioni e aver dimostrato di essere in buona forma.

Dopo cinque mesi, Zheng torna a vincere un match al WTA Qatar Total Energies Open di Doha, mentre Ostapenko si salva in extremis.

