World Indoor Tour Gold di Ostrava | Dosso in finale Zenoni sfiora il record

Questa sera a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli atleti italiani hanno fatto bene nella tappa Gold del World Indoor Tour. Dosso si è qualificata per la finale, mentre Zenoni ha sfiorato il record personale. Buone prestazioni anche per Furlani e Arese. La gara viene trasmessa in diretta su Sky Sport.

Bene le azzurre nella tappa Gold in Repubblica Ceca, con Furlani, Arese e Zenoni protagonisti. Diretta tv su Sky Sport È in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca, la tappa Gold del World Athletics Indoor Tour, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione al coperto. L'Italia è presente con Mattia Furlani nel salto in lungo, Zaynab Dosso nei 60 metri, Pietro Arese nei 3000 e Marta Zenoni nei 1500, con segnali incoraggianti già dalle prime gare di giornata.

