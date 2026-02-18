WhatsApp | truffa della ballerina la Polizia avverte | rischio controllo account e richieste estorsive ai contatti

La Polizia ha lanciato un avviso sulla truffa della ballerina su WhatsApp, che si diffonde attraverso messaggi ingannevoli e può portare alla perdita di soldi. Gli utenti ricevono messaggi con video o foto di ballerine, e chi clicca sui link rischia di essere controllato e di ricevere richieste di estorsione dai truffatori. La Polizia invita i cittadini a prestare attenzione e a non condividere dati personali o bancari. Un esempio recente riguarda un utente che ha perso centinaia di euro dopo aver seguito le istruzioni di un messaggio sospetto.

WhatsApp, la truffa della ballerina che svuota i conti: l’allarme della Polizia e i rischi per gli utenti. Una nuova ondata di truffe sta colpendo gli utenti di WhatsApp in Italia, sfruttando un ingannevole messaggio che invita a votare una giovane ballerina in un concorso. La Polizia di Stato ha lanciato un allarme il 17 febbraio 2026, avvertendo del rischio di sottrazione del controllo dell’account e di possibili richieste estorsive ai contatti delle vittime. La truffa si diffonde rapidamente, sfruttando la fiducia tra gli utenti e la loro naturale propensione a sostenere iniziative che coinvolgono i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu Truffa della ballerina su WhatsApp: "Potresti votare per mia nipote Federica?", rischio clonazione account per altri raggiriUna truffa sta circolando da settimane su WhatsApp, coinvolgendo molti utenti italiani. La truffa della ballerina su WhatsApp: quando un fantomatico voto ti ruba l’accountUna truffa su WhatsApp sta facendo tornare paura tra gli utenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Vota la ballerina su WhatsApp: l'allarme della polizia postale sulla nuova truffa che ruba il profilo; WhatsApp: come funziona la truffa della 'ballerina' e come difendersi; Truffa della ballerina su Whatsapp, un messaggio dal contatto amico: Puoi votare per mia nipote?. Dalla truffa della ballerina a quella del nipote: ecco tutti i raggiri via WhatsappNon c'è limite alla fantasia dei truffatori, ogni modo è buono per tentare di ingannare il prossimo e WhatsApp, al momento, sembra la piattaforma preferita dai mascalzoni. Per non farsi fregare, però, ... tgcom24.mediaset.it Truffa della ballerina su WhatsApp: cos'è, come funziona e come difendersiScopriamo cos’è la truffa della ballerina su WhatsApp, come riescono a rubare l’account e le 5 regole per proteggerti da phishing e furto dati. alfemminile.com ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEI VOTI SU WHATSAPP! Una truffa ancor più ignobile perché fa leva sulla fiducia. Potrebbe infatti capitarti di ricevere da un contatto a te noto (un collega, un amico, un familiare) un messaggio su Whatsapp che ti chied facebook Truffa del “voto alla ballerina”, furti di account WhatsApp x.com