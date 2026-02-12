Una truffa sta circolando da settimane su WhatsApp, coinvolgendo molti utenti italiani. Un messaggio chiede di votare per la nipote Federica, ma in realtà si tratta di un tentativo di clonare gli account e raggirare le persone. La maggior parte delle vittime riceve il messaggio da contatti già salvati nella rubrica, rendendo più difficile riconoscere la truffa. Molti si sono fatti ingannare, cadendo nella trappola senza sospettare nulla.

È molto facile cadere in questa truffa visto che il messaggio proviene non da un numero sconosciuto ma da un contatto salvato sulla rubrica La cosiddetta truffa della ballerina su WhatsApp sta circolando ormai da diverse settimane e sono tante le persone che ne sono rimasti vittima. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Truffa della ballerina su WhatsApp: "Potresti votare per mia nipote Federica?", rischio clonazione account per altri raggiri

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

I Carabinieri di Napoli segnalano una nuova truffa che sta circolando tra gli utenti di WhatsApp.

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Truffa della ballerina su Whatsapp, un messaggio dal contatto amico: Puoi votare per mia nipote?; WhatsApp: come funziona la truffa della 'ballerina' e come difendersi; Truffa della ballerina, cos'è e come difendersi dal raggiro su WhatsApp.

