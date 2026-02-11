La truffa della ballerina su WhatsApp | quando un fantomatico voto ti ruba l’account

Una truffa su WhatsApp sta facendo tornare paura tra gli utenti. Questa volta, i truffatori si spacciano per amici o conoscenti e usano messaggi che parlano di una bambina e di un voto per convincere le persone a cliccare su link o condividere informazioni. Chi cade nel tranello rischia di perdere l’account, che poi viene usato per altri scopi illeciti. La tecnica si basa sulla fiducia e sulle abitudini quotidiane di chi utilizza l’app, sfruttando vulnerabilità poco conosciute per entrare in sistema e creare problemi.

Arriva da un amico, parla di una bambina, chiede pochi secondi di tempo. E invece può costare caro. Una nuova truffa che è tornata a circolare su WhatsApp sfrutta fiducia, abitudini digitali e meccanismi poco conosciuti dell'app per sottrarre account e usarli come cavalli di Troia.

