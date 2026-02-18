Welfare C07 Pellegrino si dimette dal Cda Prime tensioni politiche sulla governance

Gino Pellegrino si dimette dal Consiglio di amministrazione di Welfare C07, causando le prime tensioni tra i membri dell’ente. Il sindaco di Parete ha deciso di lasciare il suo incarico dopo aver espresso alcune preoccupazioni sulla gestione dell’azienda speciale, che coinvolge nove comuni dell’Agro aversano. La sua decisione arriva in un momento di discussioni crescenti sulle decisioni strategiche dell’ente.

Primo cambio nella governance dell’Azienda speciale consortile “Welfare C07”. Il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di amministrazione dell’ente costituito lo scorso 23 novembre e composto da nove Comuni dell’Agro aversano. La decisione, secondo quanto riferito dallo stesso primo cittadino, sarebbe motivata da “ragioni di tempo”. Contestualmente, la carica rimasta vacante è stata affidata a Maria Rotonda Sabatino, assessora del Comune di Parete, che entra così ufficialmente nel Cda del Consorzio. L’Azienda speciale consortile “Welfare C07” riunisce i Comuni di Lusciano (capofila), Casal di Principe, Frignano, San Marcellino, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Parete, Trentola Ducenta e Villa Literno.🔗 Leggi su Casertanews.it

