tim si dimette dal cda umberto paolucci

Umberto Paolucci si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di TIM. Lo ha comunicato la compagnia telefonica, spiegando di aver ricevuto e accettato le dimissioni del Consigliere indipendente. Paolucci ha lasciato il Cda, si spiega, per motivi professionali. Le dimissioni avranno effetto dal primo gennaio 2026 e riguardano anche gli incarichi nei comitati strategici interni. Si tratta del ruolo di membro del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate. TIM ha anche spiegato che Paolucci non detiene alcuna azione della società. 🔗 Leggi su Lettera43.it
