Trepuzzi | Vicesindaca si dimette Sinistra Italiana all’opposizione Tensioni su welfare e gestione fondi comunali

La vicesindaca di Trepuzzi, Lucia Caretto, ha deciso di lasciare il suo incarico e passare all’opposizione. La decisione ha creato tensioni in consiglio comunale, soprattutto sui temi di welfare e sulla gestione dei fondi comunali. La crisi politica si fa sentire e mette in discussione l’unità dell’amministrazione.

Trepuzzi è scossa da una crisi politica che vede il dimissionarsi la vicesindaca Lucia Caretto e il suo passaggio all'opposizione in consiglio comunale. La decisione, presa in accordo con la sezione locale e gli organi provinciali di Sinistra Italiana, è motivata dalla mancanza di condizioni politiche e programmatiche che consentano alla Caretto di continuare a sostenere l'amministrazione in carica guidata dal sindaco Giuseppe Taurino. La vicenda apre una riflessione all'interno del centrosinistra locale sulla necessità di ritrovare unità in vista delle prossime sfide, compreso il ritorno alle urne previsto per la primavera del 2027.

