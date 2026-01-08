Roma | Nanni Misto garantire sicurezza comunicazioni elettroniche certificate approvata mozione

Durante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione da me presentata, con la partecipazione dei colleghi Riccardo Corbucci e Antonella Melito. La proposta mira a garantire maggiore sicurezza nelle comunicazioni elettroniche certificate, rafforzando le misure di tutela e affidabilità dei sistemi digitali della città. Un passo importante per migliorare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture digitali comunali.

Oggi, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione da me presentata, che ha ricevuto anche la sottoscrizione dei colleghi Riccardo Corbucci e Antonella Melito. Questa mozione ha l’obiettivo di impegnare il sindaco e la giunta riguardo alla problematica della mancanza di certificazione per gli allegati inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). A dichiararlo è Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della commissione Giubileo. “Attualmente, il principale mezzo di comunicazione e scambio di informazioni è rappresentato dal formato digitale, il quale offre facilità d’uso, rapidità nella corrispondenza e una significativa riduzione del consumo di carta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Nanni (Misto), garantire sicurezza comunicazioni elettroniche certificate, approvata mozione Leggi anche: Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide future Leggi anche: Approvata la mozione per intitolare a Roma una strada a Lola Di Stefano, maestra di Bussi morta per salvare i suoi alunni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giubileo Massucci | Anno Santo lascia eredità importante anche per sfide sicurezza. Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide future - Domani, con la cerimonia di chiusura della Porta Santa all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025, ... romadailynews.it

Nanni Moretti, infarto per l'attore: è in terapia intensiva. Come sta dopo l'operazione salvavita - Nanni Moretti, il celebre regista e attore italiano, è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico San Camillo di Roma a causa di un infarto questo pomeriggio. leggo.it

Roma, Villa Medici, capolavoro dell'architettura rinascimentale al quale lavorarono Nanni di Baccio Bigio, Annibale Lippi e Bartolomeo Ammannati. Veduta della meravigliosa facciata sul giardino. Foto di Jean-Pierre Dalbéra. Dottrina dell'Architettura - facebook.com facebook

Stadio Roma, Nanni: "Se tutto va bene lavori al via tra un anno" #ASRoma x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.