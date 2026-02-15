Giustizia Ferrante Fi | Sì per garantire giusto processo magistratura libera da correnti

Ferrante di Forza Italia ha espresso il suo sì alla riforma della giustizia, sostenendo che serve a garantire un processo equo e a mantenere la magistratura indipendente dalle influenze delle correnti. La proposta mira a rafforzare l'autonomia dei giudici e a ridurre le pressioni esterne, come i favoritismi e le condizionazioni politiche. Ferrante ha sottolineato che questa modifica è fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e assicurare decisioni più trasparenti. La discussione sulla riforma si concentra anche su come evitare che le correnti influenzino le sentenze e compromettono la fiducia nel sistema giudiziario.

"La riforma della giustizia è una battaglia di civiltà che riguarda tutti, perché investe il rapporto tra Stato e cittadini. Grazie alla determinazione di Forza Italia, dopo anni di dibattiti si passa finalmente ai fatti: il Sì al referendum rappresenta un'occasione storica per garantire il giusto processo, restituendo equilibrio al sistema e fiducia nelle istituzioni". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit, intervenendo a una conferenza stampa di Forza Italia a Salerno sulla riforma della giustizia. "Una nuova 'gioiosa macchina da guerra', che va da Askatasuna fino ad alcuni pezzi della CEI, è schierata - ha aggiunto - per il No al referendum.