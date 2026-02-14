Esperienze DM arriva alla ChorusLife Arena | Pubblico protagonista spettacolo sempre diverso

Esperienze D.M. ha portato il suo show alla ChorusLife Arena, perché vuole mettere il pubblico al centro dello spettacolo. Durante l’evento, i partecipanti diventano parte attiva, influenzando l’andamento dello spettacolo con le loro reazioni. Ogni sera, il risultato cambia, rendendo ogni esibizione unica e imprevedibile.

“Il nostro spettacolo parte da un canovaccio ma ogni volta si sviluppa in modo diverso perché coinvolge alcune persone del pubblico e in base alle loro reazioni assume direzioni sempre differenti”. Così il comico e content creator Simone Paciello, in arte Awed, illustra “Esperienze D.M.”, in scena domenica 15 febbraio alle 17 alla ChorusLife Arena, a Bergamo. Accanto a lui sul palco ci saranno Riccardo Dose e Dadda (Daniel D’Addetta), con cui forma il trio protagonista del popolare format che è nato su YouTube e sta ottenendo successo a teatro. Lo show, proposto in numerose città italiane, si basa sulla lettura e il commento di storie incredibili, assurde e spesso imbarazzanti inviate direttamente dai follower tramite messaggi diretti sui social.🔗 Leggi su Bergamonews.it

